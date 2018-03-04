4 марта в Москве ожидается самый сильный снегопад за последние 68 лет
4 марта 2018, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]
Уходящая зима спешит обновить свои рекордные отметки. Вчера в Москве было объявлено экстренное предупреждение, а ночью началась сильная метель.
Синоптики прогнозируют, что сегодняшний снегопад, возможно, станет сильнейшим для 4 марта за последние 68 лет. Погодная ситуация обусловлена балканским циклоном, центр которого проходит в 200 км южнее Москвы. Синоптики ожидают выпадения до 1/3 месячной нормы осадков, в переводе на обиходный язык это означает, что сугробы подрастут еще сантиметров на десять. Их высота, таким образом, превысит полметра. Температура сегодня на 7 градусов ниже климатической нормы.
Сегодня в Москве и области ожидается облачная погода с порывистым ветром 5-10 м/с, местами сильный снег и метель. Температура от -6 до -11 градусов. Атмосферное давление понизится до 730 мм рт ст, сообщает метеоцентр ФОБОС.
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