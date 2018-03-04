Девушку в рабство за полтора миллиона рублей продала подруга
4 марта 2018, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]
Названы имена двух женщин, задержанных в аэропорту Домодедово за попытку продать в рабство 18–летнюю девушку. По данным Telegram-канала 112, сделку организовала работница сферы эскорт-услуг Ксения.
Ранее девушка была спортсменкой и отличницей, но в последнее время подвязалась на ниве элитных интимных услуг. В закрытой группе в соцсетях она познакомилась со своей коллегой Татьяной. Вдвоем они и решили продать общую знакомую в рабство.
«Организацией и поиском клиента занималась в основном Ксения. Искали долго, в том числе в мессенджерах и социальных сетях, пока, наконец, не нашли покупателя. Обозначили цену - 1 500 000 рублей и ударили по рукам», - пишет Telegram-канал.
Ну, а дальше уже все по законам хорошего детектива. Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов, и как мы уже писали ранее, девушки были задержаны за попытку продать подругу за границу с целью «ее сексуальной эксплуатации за пределами страны».
Кстати, как пишет канал 112, в СИЗО Ксюша отправится, скорее всего, в одиночестве, Татьяна сотрудничает со следствием и активно все валит на подружку. А это можно делать и под домашним арестом.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес