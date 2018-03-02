Упущенное время вредит больным раком

Люди начинают обращаться к врачам тогда, когда их начинает что-то беспокоить и поэтому теряют драгоценное время для лечения. Если у онкологического пациента возникают жалобы на свое состояние, то это говорит уже о запущенном заболевании. Поэтому стоит основная задача – повсеместное внедрение мониторинговых программ именно для здоровых людей, чтобы вовремя начать лечение.

Что касается самой отрасли, то по словам врача-онколога Европейской клиники Андрея Пылёва, в целом по стране порой ощущается низкий уровень подготовки кадров, сама система устаревшая: врачей-онкологов, которых зачастую готовят по принципам 1960-70-х годов. Уровень образованности врачей, их знания о том, как лечат рак во всем мире невысокий, особенно в регионах. И если врач не занимается самообразованием, то его квалификация чрезвычайно низкая, передает сайт НСН.

Отметим, что ежегодно от раковых заболеваний в стране умирает 300 тысяч человек, причем 110-120 тысяч – в трудоспособных возрастах.