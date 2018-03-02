Путин: ни в одной стране нет такого же высокотехнологичного оружия, как в РФ
2 марта 2018, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин сделал важное заявление в пятницу, 2 марта. По словам президента, ни в одной стране мира в настоящий момент нет настолько высокотехнологичного оружия, как в России.
Глава государства подчеркнул, что новое вооружение создавалось в течение длительного времени и напомнил, что упоминал о нем еще в 2004 году. В ходе медиафорума Общероссийского народного фронта Путин заметил, что в других государствах также пытались сделать нечто подобное, однако по разным причинам не преуспели.
Президент России уточнил, что отечественным специалистам удалось разработать новые системы в частности благодаря тому, что в стране есть необходимые материалы, передает РИА "Новости".
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