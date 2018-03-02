Эксперты оценили разрушительную мощь упомянутого в послании Путина супероружия

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейшем вооружении, имеющемся в распоряжении России. По мнению экспертов, создание данных систем стало прорывом, который сделал бессмысленными все военные приготовления Запада.

Крылатая ракета нового поколения

Владимир Путин сообщил, что в конце прошлого года в России была успешно испытана новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой. По словам главы государства, боеприпас может самостоятельно обходить позиционные районы ПВО и ПРО, дальность его полета практически не ограничена.

Как отметил в интервью eadaily.com полковник в отставке Виктор Литовкин, такая ракета двигается по непредсказуемой траектории. При подлете к цели она набирает гиперзвуковую скорость. Российская армия, вооруженная подобными снарядами, способна поразить противника в любой точке планеты, полагает собеседник издания.

Беспилотная подлодка

Еще одна новинка отечественного оборонно-промышленного комплекса, представленная президентом, – беспилотная подводная лодка. Данная система, ранее известная как «Статус-6», вызывает большие опасения в Соединенных Штатах, заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

По словам Коновалова, подлодка действует на очень большой глубине, обнаружить ее крайне трудно. Предполагается, что в своей самой летальной версии «Статус-6» будет представлять собой кобальтовую бомбу мощностью около ста мегатонн. В случае ее подрыва у американского побережья возникнут цунами чудовищной разрушительной силы, которые сметут с лица земли такие города, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Кроме того, результатом применения дрона станет радиологическое поражение огромной территории, жить на ней будет нельзя.

Лазерное оружие

В 2017 году в Вооруженные силы поступили первые боевые лазерные комплексы, рассказал Владимир Путин. В детали глава государства вдаваться не стал, ограничившись указанием на то, что наличие таких систем значительно расширяет возможности армии.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в разговоре с РИА Новости высказал предположение, что упомянутый Путиным комплекс решает задачи ПВО-ПРО. Согласно оценке эксперта, лазерный луч гораздо эффективнее, чем стандартные противоракеты.

Среди других образцов нового российского вооружения, фигурирующих в послании Владимира Путина, – ракета «Сармат», ракетный комплекс «Авангард», авиационная ракета «Кинжал». Как отметил политолог Сергей Судаков, создание данных систем стало прорывом в военной технике, который сделал гонку вооружений, навязанной России Западом, бессмысленной.