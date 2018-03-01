Минсельхоз выдвинул условие для снятия запрета на ввоз белорусского молока
1 марта 2018, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев дал поручение Россельхознадзору оперативно проверить белорусских производителей молока, у которых были выявлены нарушения.
По словам главы Минсельхоза, если в ходе проверки эксперты удостоверятся, что белорусская молочная продукция безопасна, ограничения на поставки продуктов из Беларуси будут сняты. Как отметил Ткачев, будут проверяться все поставщики, у которых были выявлены нарушения.
"Для нас главное — обеспечить безопасность поставляемой в Россию продукции", — цитирует министра РИА Новости. Ткачев подчеркнул, что предлагается ограничить ввоз не всей белорусской молочной продукции, а лишь отдельных ее видов.
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