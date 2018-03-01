//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Шойгу уточнил информацию об испытаниях самолётов Су-57 в Сирии

1 марта 2018, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Шойгу уточнил информацию об испытаниях самолётов Су-57 в Сирии
АН

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об успешном испытании новейших истребителей пятого поколения  Су-57 (он же Т-50 или ПАК ФА)  в Сирии уточненную информацию. По сведениям главы Минобороны, два Су-57 были в Сирии в течение двух дней. 

Су-57 прибыли на закалку в «Дамасской стали»

Су-57 прибыли на закалку в «Дамасской стали»

 

За это короткое время самолёты выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Су-57 сопровождали самолёты-лаборатории и самолёты, которые отслеживали все параметры работы оружия. "Испытания прошли успешно", — подчеркнул Сергей Шойгу. Глава Минобороны рассказал, что Су-57 вернулись из Сирии в России неделю назад. При этом он опроверг подлинность опубликованных в СМИ фотографий этих самолётов. По его словам, они были в укрытиях и рядом друг с другом не стояли.

Шойгу раскритиковал сообщения о том, что были сделаны фотографий Су-57 со спутников. По его словам, "уже не 1995 год, такие самолёты никогда вместе не стоят". Он подчеркнул, что наши самолёты были в укрытиях всё это время, - передаёт RT.

Шойгу выразил надежду, что скоро завершится полный цикл испытаний Су-57. "И это будет ещё одним сюрпризом для наших коллег", — отметил министр.

СМИ писали, что израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовал фотографию, на которой якобы видны два истребителя Су-57 на территории Сирии.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

Спортивный врач о мельдонии в моче российских олимпийцев

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Раскрыты планы Киева по ликвидации ДНР и ЛНР до выборов 2018 года

Раскрыты планы Киева по ликвидации ДНР и ЛНР до выборов 2018 года

Руководство Украины готовит демонтаж ДНР и ЛНР до выборов, которые должны состояться в республиках осенью текущего года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала российский сенатор Ольга Ковитиди.

//Общество

Владимир Путин считает, что уровень бедности в стране нужно снизить вдвое

Владимир Путин считает, что уровень бедности в стране нужно снизить вдвое

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что власти России намерены принять «непростые» решения и «совершить прорыв» для сбережения народа страны и благополучия граждан.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

С официального сайта СБУ удалено видео об активизации «спецслужб России»

С официального сайта СБУ удалено видео об активизации «спецслужб России»

Видеохостинговая компания YouTube удалила с официальной страницы Службы безопасности Украины видеозапись об активизации «российских спецслужб». Об удаление этого ролика СБУ сообщила в Facebook.

//Спорт

Фигуристка Екатерина Боброва продаст подаренный ей за Игры автомобиль

Фигуристка Екатерина Боброва продаст подаренный ей за Игры автомобиль

Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завоевали серебряную медаль в командном турнире на Олимпийских играх. Дмитрий Медведев вручил им ключи от BMW X5. Катя рассказала, как поступит с машиной.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Здоровье

В России растет число больных сахарным диабетом

В России растет число больных сахарным диабетом

В период с 2011 по 2016 год число россиян, которым поставлен диагноз «сахарный диабет», выросло на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

//Общество

В Россию вновь вернется система вытрезвителей

В Россию вновь вернется система вытрезвителей

Уже в апреле текущего года в Москве появится первая бригада неотложной помощи на дому для людей, получивших сильную алкогольную интоксикацию. Служба будет работать при Московском НПЦ наркологии.

//Происшествия

Российская пловчиха Юлия Ефимова была задержана полицией Лос-Анджелеса

Российская пловчиха Юлия Ефимова была задержана полицией Лос-Анджелеса

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила факт задержания русской пловчихи, пятикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой. Инцидент произошел в полночь 30 декабря 2017 года.

//Шоу-бизнес

Бузовой не разрешили спеть в театре оперы и балета

Бузовой не разрешили спеть в театре оперы и балета

Недавно в Саратове должен был состояться концерт популярной певицы Ольги Бузовой, но он был отменен. Власти города не разрешили ведущей «Дома-2» выступить на сцене театра оперы и балета.

//Новости партнеров

//Экономика

Послание Президента Федеральному Собранию прокомментировал Кудрин

Глава Центра Стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин прокомментировал некоторые моменты Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

//Происшествия

Пожар на корабле в Нагатинской пойме попал на видео

Пожар на корабле в Нагатинской пойме попал на видео

В Нагатинской пойме Москвы-реки продолжает полыхать трехпалубный прогулочный теплоход. Пожару присвоена третья категория сложности. Видео происходящего пожара опубликовал канал РЕН-ТВ.

//Общество

Этери Тутберидзе рассказала об отношении к российским спортсменам на ОИ

Этери Тутберидзе рассказала об отношении к российским спортсменам на ОИ

Тренер звездных российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой Этери Тутберидзе рассказала журналистам, что во время Олимпиады не чувствовала враждебности в отношении к спортсменам.

//Общество

Физические упражения помогают сохранить здоровым мозг

Физические упражения помогают сохранить здоровым мозг

Движение - жизнь. Не для кого не секрет, что человек должен двигаться, чтобы сохранить свое здоровье. Американские ученые доказали, что физичесике нагрузки способствуют смягчению влияния стресса на головной мозг.

//В мире

Голландский программист узнает своего кота через нейросеть

Голландский программист узнает своего кота через нейросеть

Голландский программист Аркайц Гарро создал на основе нейросети гаджет, распознающий морду его кота и предупреждающий, что надо открыть ему дверь. Кот распознается безошибочно, говорит изобретатель.

//В мире

Пентагон изучил заявление Путина о новом оружии России

Пентагон изучил заявление Путина о новом оружии России

Представитель Пентагона Дана Уайт соообщила, что в США слушали послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Дана Уайт заявила, что Пентагон учел создание в России новых оборонных систем, о которых он сообщил.

//В мире

Чехия отказалась принимать нелегальных беженцев

Чехия отказалась принимать нелегальных беженцев

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая сегодня на заседании парламента страны, заявил, что Чехия отказывается принимать у себя нелегальных мигрантов по принудительным квотам ЕС.

//Спорт

Победителям Олимпиады подарили не BMW X6, а пятые модели

Победителям Олимпиады подарили не BMW X6, а пятые модели

Победителям Олимпиады в Пхенчхане подарили автомобили BMW X5, а не шестые модели, как сообщили ранее СМИ. По уточненнным данным, завоевавшая "золото" Алина Загитова и команда хоккеистов получили BMW X5.

//Шоу-бизнес

Николай Караченцов проходит пятый курс химиотерапии

Николай Караченцов проходит пятый курс химиотерапии

Николай Караченцов продолжает борьбу с недугом – неоперабельной раковой опухолью, которую обнаружили у него в сентябре 2017 года врачи хирургического отделения НИИ им. Склифосовского.

//Общество

Минсельхоз выдвинул условие для снятия запрета на ввоз белорусского молока

Минсельхоз выдвинул условие для снятия запрета на ввоз белорусского молока

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев: "Если в ходе проверки эксперты удостоверятся, что белорусская молочная продукция безопасна, ограничения на поставки продуктов из Беларуси будут сняты".

//Общество

«Аргументы неделi» вошли в ТОП-10 самых цитируемых газет России

«Аргументы неделi» вошли в ТОП-10 самых цитируемых газет России

Хорошая новость для наших читателей - сегодня «Медиалогия» опубликовала очередной рейтинг российских СМИ, и в нем в список самых цитируемых газет России наряду с Известиями, Ведомостями, Коммерсантом и другими вошла газета Аргументы Неделi.

//Происшествия

На Нагатинской набережной горит прогулочный теплоход

На Нагатинской набережной горит прогулочный теплоход

На Москве-реке загорелся трехпалубный прогулочный теплоход, пришвартованный на Нагатинской набережной. В данный момент горят все три палубы. На месте пожара работают экстренные службы.

//Общество

Российский генерал: МБР «Сармат» заменит «Воеводу»

Российский генерал: МБР «Сармат» заменит «Воеводу»

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения, генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заменит имеющуюся на вооружении ВС РФ «Воеводу».

//Шоу-бизнес

СМИ пишут о бесследном исчезновении старшей дочери певицы Маши Распутиной

СМИ пишут о бесследном исчезновении старшей дочери певицы Маши Распутиной

Дочь Маши Распутиной Лидия Ермакова стала наследницей четырехкомнатной квартиры в Москве после смерти ее отца Владимира Ермакова. Но брат Лидии, который тоже является наследником, не может ее найти.

//В мире

Миссия ОБСЕ в Донбассе вновь бьет тревогу

Миссия ОБСЕ в Донбассе вновь бьет тревогу

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли село Александровка в Луганской области и продолжают свое активное продвижение к линии соприкосновения в Донбассе, провоцируя нарастание насилия.

//Общество

Синоптики дали прогноз, когда в Москву придут настоящая весна и тепло

Синоптики дали прогноз, когда в Москву придут настоящая весна и тепло

Синоптики дали прогноз, когда в Москву придет настоящая весна, и установится теплая погода. 1 марта наступила календарная весна. Но метеорологи говорят, что март в центральной России - месяц зимний.

//Шоу-бизнес

Вероника Кастро почтила память партнера по "Богатые тоже плачут"

Вероника Кастро почтила память партнера по "Богатые тоже плачут"

Актриса Вероника Кастро, широко известная старшему поколению звезда мексиканских сериалов, почтила память своего партнера по сериалу «Богатые тоже плачут» Рохелио Герры, скончавшегося в Мехико.

//Наука

Депрессия разрушает мозг, предупреждают ученые

Депрессия разрушает мозг, предупреждают ученые

Затянувшееся депрессивное состояние вызывает в мозгу такие же биологические и химические реакции, что и болезни Альцгеймера и Паркинсона. Это разрушительно влияет на человеческий мозг.

//Общество

Минтруд не планирует заниматься вытрезвителями

Минтруд не планирует заниматься вытрезвителями

Министерство труда и соцзащиты объявило о том, что планов заниматься вытрезвителями у ведомства на данный момент не имеется и опровергло слова психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна.

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус поздравила мужа с днем рождения: "Обожаю тебя, мой малыш"

Кристина Асмус поздравила мужа с днем рождения: "Обожаю тебя, мой малыш"

Резидент Comedy club Гарик Харламов отметил день рождения. Гарик первым поздравил себя с 37-летнием. Супруга Харламова актриса театра и кино Кристина Асмус растрогала муж нежным признанием.

//Общество

Новое вооружение России делает ПРО США "дырявым зонтиком"

Новое вооружение России делает ПРО США "дырявым зонтиком"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал оглашенное сегодня послание Президента Совету Федерации «одним из важнейших за последние годы, особенно в части вооруженных сил и безопасности страны».

//Общество

Роспотребнадзор снял с продажи ядовитые стеклоомывайки

Роспотребнадзор снял с продажи ядовитые стеклоомывайки

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу провели проверки магазинов, в ходе которых были отобраны пробы стеклоомывающих жидкостей для машин. Отобранные образцы не соответствуют Единым требованиям по массовой доле метанола.

//Спорт

Илья Ковальчук сменил имидж для приема в Кремле

Илья Ковальчук сменил имидж для приема в Кремле

Российские хоккеисты, в том числе самый ценный игрок Олимпийских игр Илья Ковальчук, получили в Кремле награды за победу на Олимпиаде. Поклонники Ковальчука сразу заметили, что он сменил имидж.

//Общество

Аксенов пообещал привести в порядок крымские дороги

Аксенов пообещал привести в порядок крымские дороги

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя послание главы государства, отметил как особенно важное поручение Президента России региональным властям улучшить состояние дорог.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Раскрыты планы Киева по ликвидации ДНР и ЛНР до выборов 2018 года

Раскрыты планы Киева по ликвидации ДНР и ЛНР до выборов 2018 года

Руководство Украины готовит демонтаж ДНР и ЛНР до выборов, которые должны состояться в республиках осенью текущего года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала российский сенатор Ольга Ковитиди.

//Общество

Владимир Путин считает, что уровень бедности в стране нужно снизить вдвое

Владимир Путин считает, что уровень бедности в стране нужно снизить вдвое

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что власти России намерены принять «непростые» решения и «совершить прорыв» для сбережения народа страны и благополучия граждан.

//В мире

С официального сайта СБУ удалено видео об активизации «спецслужб России»

С официального сайта СБУ удалено видео об активизации «спецслужб России»

Видеохостинговая компания YouTube удалила с официальной страницы Службы безопасности Украины видеозапись об активизации «российских спецслужб». Об удаление этого ролика СБУ сообщила в Facebook.

//Спорт

Фигуристка Екатерина Боброва продаст подаренный ей за Игры автомобиль

Фигуристка Екатерина Боброва продаст подаренный ей за Игры автомобиль

Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завоевали серебряную медаль в командном турнире на Олимпийских играх. Дмитрий Медведев вручил им ключи от BMW X5. Катя рассказала, как поступит с машиной.

//Здоровье

В России растет число больных сахарным диабетом

В России растет число больных сахарным диабетом

В период с 2011 по 2016 год число россиян, которым поставлен диагноз «сахарный диабет», выросло на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

//Общество

В Россию вновь вернется система вытрезвителей

В Россию вновь вернется система вытрезвителей

Уже в апреле текущего года в Москве появится первая бригада неотложной помощи на дому для людей, получивших сильную алкогольную интоксикацию. Служба будет работать при Московском НПЦ наркологии.

//Происшествия

Российская пловчиха Юлия Ефимова была задержана полицией Лос-Анджелеса

Российская пловчиха Юлия Ефимова была задержана полицией Лос-Анджелеса

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила факт задержания русской пловчихи, пятикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой. Инцидент произошел в полночь 30 декабря 2017 года.

//Шоу-бизнес

Бузовой не разрешили спеть в театре оперы и балета

Бузовой не разрешили спеть в театре оперы и балета

Недавно в Саратове должен был состояться концерт популярной певицы Ольги Бузовой, но он был отменен. Власти города не разрешили ведущей «Дома-2» выступить на сцене театра оперы и балета.

//Экономика

Послание Президента Федеральному Собранию прокомментировал Кудрин

Глава Центра Стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин прокомментировал некоторые моменты Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

//Происшествия

Пожар на корабле в Нагатинской пойме попал на видео

Пожар на корабле в Нагатинской пойме попал на видео

В Нагатинской пойме Москвы-реки продолжает полыхать трехпалубный прогулочный теплоход. Пожару присвоена третья категория сложности. Видео происходящего пожара опубликовал канал РЕН-ТВ.

//Общество

Этери Тутберидзе рассказала об отношении к российским спортсменам на ОИ

Этери Тутберидзе рассказала об отношении к российским спортсменам на ОИ

Тренер звездных российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой Этери Тутберидзе рассказала журналистам, что во время Олимпиады не чувствовала враждебности в отношении к спортсменам.

//Общество

Физические упражения помогают сохранить здоровым мозг

Физические упражения помогают сохранить здоровым мозг

Движение - жизнь. Не для кого не секрет, что человек должен двигаться, чтобы сохранить свое здоровье. Американские ученые доказали, что физичесике нагрузки способствуют смягчению влияния стресса на головной мозг.

//В мире

Голландский программист узнает своего кота через нейросеть

Голландский программист узнает своего кота через нейросеть

Голландский программист Аркайц Гарро создал на основе нейросети гаджет, распознающий морду его кота и предупреждающий, что надо открыть ему дверь. Кот распознается безошибочно, говорит изобретатель.

//В мире

Пентагон изучил заявление Путина о новом оружии России

Пентагон изучил заявление Путина о новом оружии России

Представитель Пентагона Дана Уайт соообщила, что в США слушали послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Дана Уайт заявила, что Пентагон учел создание в России новых оборонных систем, о которых он сообщил.

//В мире

Чехия отказалась принимать нелегальных беженцев

Чехия отказалась принимать нелегальных беженцев

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая сегодня на заседании парламента страны, заявил, что Чехия отказывается принимать у себя нелегальных мигрантов по принудительным квотам ЕС.

//Спорт

Победителям Олимпиады подарили не BMW X6, а пятые модели

Победителям Олимпиады подарили не BMW X6, а пятые модели

Победителям Олимпиады в Пхенчхане подарили автомобили BMW X5, а не шестые модели, как сообщили ранее СМИ. По уточненнным данным, завоевавшая "золото" Алина Загитова и команда хоккеистов получили BMW X5.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Шоу-бизнес

Николай Караченцов проходит пятый курс химиотерапии

Николай Караченцов проходит пятый курс химиотерапии

Николай Караченцов продолжает борьбу с недугом – неоперабельной раковой опухолью, которую обнаружили у него в сентябре 2017 года врачи хирургического отделения НИИ им. Склифосовского.

//Общество

Минсельхоз выдвинул условие для снятия запрета на ввоз белорусского молока

Минсельхоз выдвинул условие для снятия запрета на ввоз белорусского молока

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев: "Если в ходе проверки эксперты удостоверятся, что белорусская молочная продукция безопасна, ограничения на поставки продуктов из Беларуси будут сняты".

//Общество

«Аргументы неделi» вошли в ТОП-10 самых цитируемых газет России

«Аргументы неделi» вошли в ТОП-10 самых цитируемых газет России

Хорошая новость для наших читателей - сегодня «Медиалогия» опубликовала очередной рейтинг российских СМИ, и в нем в список самых цитируемых газет России наряду с Известиями, Ведомостями, Коммерсантом и другими вошла газета Аргументы Неделi.

//Происшествия

На Нагатинской набережной горит прогулочный теплоход

На Нагатинской набережной горит прогулочный теплоход

На Москве-реке загорелся трехпалубный прогулочный теплоход, пришвартованный на Нагатинской набережной. В данный момент горят все три палубы. На месте пожара работают экстренные службы.

//Общество

Российский генерал: МБР «Сармат» заменит «Воеводу»

Российский генерал: МБР «Сармат» заменит «Воеводу»

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения, генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заменит имеющуюся на вооружении ВС РФ «Воеводу».

//Шоу-бизнес

СМИ пишут о бесследном исчезновении старшей дочери певицы Маши Распутиной

СМИ пишут о бесследном исчезновении старшей дочери певицы Маши Распутиной

Дочь Маши Распутиной Лидия Ермакова стала наследницей четырехкомнатной квартиры в Москве после смерти ее отца Владимира Ермакова. Но брат Лидии, который тоже является наследником, не может ее найти.

//В мире

Миссия ОБСЕ в Донбассе вновь бьет тревогу

Миссия ОБСЕ в Донбассе вновь бьет тревогу

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли село Александровка в Луганской области и продолжают свое активное продвижение к линии соприкосновения в Донбассе, провоцируя нарастание насилия.

//Общество

Синоптики дали прогноз, когда в Москву придут настоящая весна и тепло

Синоптики дали прогноз, когда в Москву придут настоящая весна и тепло

Синоптики дали прогноз, когда в Москву придет настоящая весна, и установится теплая погода. 1 марта наступила календарная весна. Но метеорологи говорят, что март в центральной России - месяц зимний.

//Шоу-бизнес

Вероника Кастро почтила память партнера по "Богатые тоже плачут"

Вероника Кастро почтила память партнера по "Богатые тоже плачут"

Актриса Вероника Кастро, широко известная старшему поколению звезда мексиканских сериалов, почтила память своего партнера по сериалу «Богатые тоже плачут» Рохелио Герры, скончавшегося в Мехико.

//Наука

Депрессия разрушает мозг, предупреждают ученые

Депрессия разрушает мозг, предупреждают ученые

Затянувшееся депрессивное состояние вызывает в мозгу такие же биологические и химические реакции, что и болезни Альцгеймера и Паркинсона. Это разрушительно влияет на человеческий мозг.

//Общество

Минтруд не планирует заниматься вытрезвителями

Минтруд не планирует заниматься вытрезвителями

Министерство труда и соцзащиты объявило о том, что планов заниматься вытрезвителями у ведомства на данный момент не имеется и опровергло слова психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна.

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус поздравила мужа с днем рождения: "Обожаю тебя, мой малыш"

Кристина Асмус поздравила мужа с днем рождения: "Обожаю тебя, мой малыш"

Резидент Comedy club Гарик Харламов отметил день рождения. Гарик первым поздравил себя с 37-летнием. Супруга Харламова актриса театра и кино Кристина Асмус растрогала муж нежным признанием.

//Общество

Новое вооружение России делает ПРО США "дырявым зонтиком"

Новое вооружение России делает ПРО США "дырявым зонтиком"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал оглашенное сегодня послание Президента Совету Федерации «одним из важнейших за последние годы, особенно в части вооруженных сил и безопасности страны».

//Общество

Роспотребнадзор снял с продажи ядовитые стеклоомывайки

Роспотребнадзор снял с продажи ядовитые стеклоомывайки

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу провели проверки магазинов, в ходе которых были отобраны пробы стеклоомывающих жидкостей для машин. Отобранные образцы не соответствуют Единым требованиям по массовой доле метанола.

//Спорт

Илья Ковальчук сменил имидж для приема в Кремле

Илья Ковальчук сменил имидж для приема в Кремле

Российские хоккеисты, в том числе самый ценный игрок Олимпийских игр Илья Ковальчук, получили в Кремле награды за победу на Олимпиаде. Поклонники Ковальчука сразу заметили, что он сменил имидж.

//Общество

Аксенов пообещал привести в порядок крымские дороги

Аксенов пообещал привести в порядок крымские дороги

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя послание главы государства, отметил как особенно важное поручение Президента России региональным властям улучшить состояние дорог.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры