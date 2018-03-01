Шойгу уточнил информацию об испытаниях самолётов Су-57 в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об успешном испытании новейших истребителей пятого поколения Су-57 (он же Т-50 или ПАК ФА) в Сирии уточненную информацию. По сведениям главы Минобороны, два Су-57 были в Сирии в течение двух дней. Су-57 прибыли на закалку в «Дамасской стали»

За это короткое время самолёты выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Су-57 сопровождали самолёты-лаборатории и самолёты, которые отслеживали все параметры работы оружия. "Испытания прошли успешно", — подчеркнул Сергей Шойгу. Глава Минобороны рассказал, что Су-57 вернулись из Сирии в России неделю назад. При этом он опроверг подлинность опубликованных в СМИ фотографий этих самолётов. По его словам, они были в укрытиях и рядом друг с другом не стояли.

Шойгу раскритиковал сообщения о том, что были сделаны фотографий Су-57 со спутников. По его словам, "уже не 1995 год, такие самолёты никогда вместе не стоят". Он подчеркнул, что наши самолёты были в укрытиях всё это время, - передаёт RT.

Шойгу выразил надежду, что скоро завершится полный цикл испытаний Су-57. "И это будет ещё одним сюрпризом для наших коллег", — отметил министр.

СМИ писали, что израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовал фотографию, на которой якобы видны два истребителя Су-57 на территории Сирии.