Гастарбайтеры из Фороса избили главу главу ФМС Ялты

Вечером, 27 февраля, во дворе собственного дома был избит начальник ФМС Ялты, сделавший замечание чересчур шумевшим соседям, которые, как выяснилось позже, оказались гастарбайтерами.

Как сообщил «Примечаниям» источник в правоохранительных органах, полицейский не был в форме и не ожидал нападения со спины от двух гастербайтеров из Липецка. Сейчас злоумышленники задержаны, ведется расследование, пишут "Аргументы недели -Крым".

Как сообщали в прошлом году «Примечания», гастарбайтеры с Кавказа и Средней Азии, привлеченные новыми хозяевами санатория «Форос» для его ремонта, несколько месяцев держали в страхе население расположенного рядом одноименного поселка.

Они избивали прохожих, приставали к женщинам, грабили магазины. Местных жителей некому было защитить — в поселке много лет отсутствовало отделение полиции. Порядок в Форосе установился лишь после вмешательства главы МВД Крыма.

Минувшей осенью гастарбайтеры вернулись в Форос вновь. Но до сих пор администрация Ялты не решила вопрос с помещением для опорного пункта полиции в Форосе. Участковый инспектор полиции за поселком уже закреплен, однако сам отдел полиции по-прежнему находится в Алупке.

Обращение полицейских к главе Ялты Елене СОТНИКОВОЙ о выделении помещения для опорного пункта полиции в Форосе, насколько известно «Примечаниям», так до сих пор и не рассмотрено.