В марте вступают в силу новые требования ПДД

С 18 марта в России вступают в силу новые требования ПДД. Водители, попавшие в ДТП ночью или просто остановившиеся на дороге, в обязательном порядке должны покидать транспортное средство в светоотражающем жилете.

Кроме того, жилет необходим и в дневное время, если видимость серьезно ограничена. Вместо светоотражающего жилета может быть куртка или жилет со светоотражающими полосами. Жилет или накидка должны соответствовать ГОСТу. Если его на водителе не будет, нарушителю выпишут административное предупреждение или штраф в размере 500 рублей, пишет kp.ru.

За шесть месяцев 2017 года на российских дорогах было зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов в темное время суток.