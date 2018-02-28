Путин поблагодарил российских хоккеистов за гимн России

Президент России Владимир Путин выразил благодарность российской сборной по хоккею. После победы над командой Германии в финале ОИ-2018 наши спортсмены спели гимн России.

После победной игры на зимней Олимпиаде в Пхенчхане наши хоккеисты, выступавшие в нейтральной форме «олимпийских атлетов из России», исполнили национальный гимн нашей страны.

«Мы слышали, как наши хоккеисты пели гимн. Вам спасибо за это отношение к стране и за отношение к делу, которому вы посвятили свою жизнь. Миллионы людей радуются вашим победам не меньше, чем вы», - сказал Владимир Путин нашим хоккеистам.

25 февраля сборная России по хоккею одержала победу в финальном матче Олимпийских игр над сборной Германии. Наши хоккеисты стали Олимпийскими чемпионами после 26-летнего перерыва.