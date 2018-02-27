Древний финский могильник нашли археологи в городе Гороховец

Ученые из Института археологии РАН обнаружили в городе Гороховец Владимирской области финский могильник двухтысячелетней давности. Директор Института археологии, академик РАН Николай Макаров рассказал, что финские могильники в древнерусских городах – уникальная и редкая находка.

Летом 2017 года в центральной части Гороховца археологи обнаружили грунтовый могильник начала I тысячелетия нашей эры.

Ученые исследовали три погребения. Погребенные лежали на спине, головой на запад, в одном случае – на восток. В могилах найдены топор-кельт, наконечник копья, железные кольчатые удила, железные ножи, железные пряжки и две фибулы из цветного металла.

В одном из захоронений обнаружены украшения из цветного металла – умбоновидная подвеска, сюлгама (застежка-фибула), ременная пряжка, коромысловидная привеска, сообщает РИА Новости.

Детальное изучение находок поможет ученым лучше понять особенности быта и культуры финских племен, которые были предшественниками славян в Волго-Окском регионе.

Точная дата появления Гороховца неизвестна. Впервые в Лаврентьевской летописи Гороховец упоминается только в связи с его разорением в 1239 году во время нашествия Батыя, а в следующий раз упоминания о нем в документах появляются в 1539 году, в связи с набегами казанских татар.