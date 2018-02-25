Аэропорты Москвы задержали и отменили больше 40 рейсов

Неблагоприятные погодные условия, а попросту – нелетная погода, стали сегодня причиной задержки или отмены более чем 40 рейсов в московских аэропортах.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 14:10 (время московское), в аэропорту Внуково 2 рейса задержано, 3 отменено. Аэропорт Домодедово задержал 3 рейса, отменил 13. В терминалах аэропорта Шереметьево задержано 9 рейсов.

Синоптики информируют об усилении потока арктического холода в столице. Антициклон еще не покинул столичный регион, удерживая температуру на 7-10 градусов ниже обычной нормы. Атмосферное давление при этом продолжает оставаться повышенным - более 750 мм рт ст.