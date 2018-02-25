Фиктивная уборщица получала реальную зарплату

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбудила уголовное дело по факту фиктивного трудоустройства уборщицы в ГБУ «Жилищник района Люблино».

В 2014 году женщину устроили в госучреждение на должность уборщицы. На работу она не выходила, но исправно получала зарплату, которую перечисляли на карту. Таким образом «неустановленные лица из числа сотрудников» госучреждения заработали 825 000 руб. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество).

Борьба с фиктивным трудоустройством началась по всей Москве. Полиция приступила к расследованию подобных фактов после представления столичной прокуратуры. На протяжении длительного времени в прокуратуру поступали систематические обращения от граждан по фактам нарушений законодательства сотрудниками компаний, занятых в коммунальном хозяйстве.

Ранее СМИ сообщали, что в Восточном округе 19 февраля было возбуждено сразу три уголовных дела в сотрудников ГБУ «Жилищник района Сокольники». Ущерб от их мошеннических действий составил около 500 000 рублей.