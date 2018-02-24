В Волгограде из-за смерти пассажирки экстренно сел самолет

В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот". Согласно последней информации, воздушное судно внепланово приземлилось из-за смерти одной из пассажирок.

Уточняется, что самолет направлялся в Астрахань из Москвы. В пресс-службе управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу уточнили, что на борту находилась женщина 1927 года рождения в сопровождении своих родственников. Как отмечает ТАСС, пассажирка страдала от серьезного заболевания. Во время полета сердце пожилой дамы остановилось.

После экстренной посадки самолет снова поднялся в воздух и к настоящему моменту прибыл в пункт назначения.