В Волгограде из-за смерти пассажирки экстренно сел самолет
24 февраля 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот". Согласно последней информации, воздушное судно внепланово приземлилось из-за смерти одной из пассажирок.
Уточняется, что самолет направлялся в Астрахань из Москвы. В пресс-службе управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу уточнили, что на борту находилась женщина 1927 года рождения в сопровождении своих родственников. Как отмечает ТАСС, пассажирка страдала от серьезного заболевания. Во время полета сердце пожилой дамы остановилось.
После экстренной посадки самолет снова поднялся в воздух и к настоящему моменту прибыл в пункт назначения.
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