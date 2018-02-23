Синоптики предупреждают об аномальном холоде грядущей ночью

Синоптики выпустили прогноз, который может всерьез напугать жителей Москвы и гостей города. По словам специалистов, в ночь на субботу в столице ожидается аномально низкая температура воздуха.

В Росгидромете в пятницу, 23 февраля, отметили, что столбики термометров в ночное время, вероятно, опустятся до минус 32 градусов по Цельсию. Не исключено, что местами в Москве будет идти небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица, уточнили в ведомстве.

Напомним, что прошлой ночью температура также побила рекорд. Термометры демонстрировали минус 29,6 градусов по Цельсию в подмосковных Черустях.