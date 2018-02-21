В преддверии грядущих морозов медики советуют утепляться

Что еще нужно делать, чтобы морозы не навредили здоровью? Следует обязательно надевать шапки, шарфы и варежки, избегать употребления алкоголя и не находиться на улице подолгу без движения.

«При таких низких температурах легко получить холодовую травму. К переохлаждению и даже обморожению могут привести неподходящая одежда и обувь, общая усталость организма или ранее полученные обморожения», - рассказывает замдиректора по медицинской части Научно-практического центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк.

Врач обращает особое внимание, что при обморожении самое главное – как можно скорей восстановить нормальную температуру тела, доставить пострадавшего с улицы в теплое помещение. При этом ни в коем случае нельзя подставлять обмороженные конечности под горячую воду или растирать их снегом.

Хорошо помогает и горячее питье, а вот согреваться алкоголем или растираться им Сергей Гуменюк категорически не советует: алкоголь лишь усиливает теплопотери организма, к тому же выпивший человек неадекватно оценивает свое состояние.

Если после согревания чувствительность обмороженных поверхностей не восстанавливается, следует незамедлительно обращаться к врачам, хотя бы в ближайший травмпункт, добавляет доктор в беседе с РИА Новости.