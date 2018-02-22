Хирурги и лоры извлекли из уха ребенка живого таракана

Редкую операцию провели хирурги в Екатеринбурге - из уха девочки-подростка извлекли живого таракана. 12-летняя девочка жаловалась родителям на необычные шумы в ухе.

Родители повезли дочку в 5-ю поликлинику ДГКБ №11 в кабинет неотложной помощи. Медики при осмотре девочки поняли, что в ухе сидит какое-то насекомое. Школьницу направили в лор-отделение ДГКБ №9.

Там лор успешно извлек из слухового прохода ребенка насекомое. Операция прошла без осложнений. К счастью, барабанная перепонка цела. Таракан был жив. Екатеринбургскоие медики с большим опытом работы отметили, что впервые за свою практику столкнулись с таким случаем. Каким образом таракан забрался в ухо ребенка, неизвестно.