Кизлярские мученицы и омут «стабильности»

Убитых в Кизляре женщин надо признать святыми. Об этом сегодня сказал Совет православной патриотической общественности, в основном объединяющий правоконсервативных критиков церковных и светских властей. В обращении совета говорится: «Никаких дополнительных свидетельств не нужно, никаких сомнений быть не может – женщины пострадали именно за Христа, пострадали у всех на виду. И, наверное, стоит вспомнить исконную христианскую практику провозглашения таких мучеников святыми сразу после их страданий. Убеждены, что это воодушевит православный народ наш – и одновременно найдет понимание у последователей традиционного ислама, вместе с нами ведущих нелегкую и опасную борьбу с экстремизмом и террором».

Увы, ответом наверняка будет глухое молчание или невнятное мычание. Мученичество сегодня – вещь неудобная, неполиткорректная. В коридорах власти многие почему-то считают, что подчеркивание именно религиозного характера страданий православных жительниц Кизляра может поставить под угрозу гражданский мир. Однако, неплохо зная ту часть наших мусульман, которая ориентирована на Россию, а не на зарубежные центры, я уверен: они решение Церкви о признании этих женщин мученицам поймут – а некоторые поддержат. Тем более что и церковное руководство, и православная общественность много раз признавали заслуги тех исламских духовных лидеров, которые погибли или пострадали от рук террористов, действующих как бы «от имени» ислама. Мне, например, довелось вручать церковные ордена бывшему муфтию Татарстана Ильдусу Файзову, раненному в ходе теракта, и вдове его заместителя Валиуллы Якупова, погибшего от рук экстремистов.

Причина «затушевывания» кизлярской трагедии – не в том, что честный разговор о ней якобы разделит православных христиан и мусульман. Части чиновничества просто не хочется обострять любые сложные дискуссии перед выборами – не хочется вплоть до того, что в некоторых регионах фактически запретили «заметные» строительные работы. Но замалчивание проблем, примитивное охранительство, тактика «как бы чего не вышло» - всегда путь к поражению. Именно поэтому, и именно перед выборами, надо ставить некоторые вопросы ребром.

Связано ли преступление в Кизляре с реакцией на «зачистку» дагестанских элит? Думаю, что системно – нет. Убийца вряд ли имел прямые связи с каким-либо из местных чиновничье-«экономических» кланов. Однако более широкое радикальное подполье такие связи имеет. Хотя бы через практику «постановки на флешку» - то есть требования поделиться с «лесом» деньгами, подброшенного в машину или магазин. Неформальную отмашку на дестабилизацию обстановки и на противодействие Владимиру Васильеву вполне могли дать за чаем в одном из богатых домов – а дальше импульс мог пройти по длинной цепочке и достичь какого-нибудь неформального проповедника, а затем – 22-летнего Халила Халилова. Возможно, и через интернет. Или через флешку.

И дальше возникает самый главный вопрос. Почему в стране практически открыто существует сама среда, где пропагандируются околоисламские экстремистские идеи? Почему местные элиты не только знают, где она концентрируется, но и договариваются с нею? Собрания в лесах, полуподпольные молитвенные залы на стройках и рынках, собрания в частных домах – все это явления, не знать о которых в том же Дагестане не могли. Как и о том, что русское население организованно выдавливается из республики, в том числе соседями и односельчанами – об этом говорят и свидетельства очевидцев, и демографическая статистика.

Поэтому, чтобы предотвратить новые преступления, нужно идти на решительный шаг, к которому мы с соратниками давно призываем: запрет ваххабизма и преследование за его распространение. Даже если это вызовет недовольство в некоторых арабских странах и, конечно же, в США, пекущихся о тотальной «религиозной свободе» Даже если это будет означать судебные действия в отношении сотен тысяч людей. Даже если это немного поколеблет страусиную чиновничью иллюзию «стабильности», чреватую застоем, революциями и – увы, новыми терактами.

Протоиерей Всеволод Чаплин, член Общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси, со-основатель сообщества «Русская миссия», член Совета православной патриотической общественности