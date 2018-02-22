В День защитника Отечества Президент вручит награды военнослужащим

«Золотая Звезда» Героя Российской Федерации гвардии майора Романа Николаевича Филипова будет передана родственникам погибшего в Сирии военного летчика.

«Двадцать третьего февраля в Кремле состоится церемония вручения государственных наград Российской Федерации, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. В частности, В. В. Путин передаст "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного летчика, гвардии майора Романа Николаевича Филипова», - сообщает пресс-служба Кремля.

Далее, орден Ушакова получит тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», орден Нахимова – гвардейский ракетный крейсер "Варяг", орден Суворова – Краснознаменный Южный военный округ.

После вручения наград запланирована короткая беседа Владимира Путина с приглашенными на церемонию участниками детско-юношеского движения «Юнармия».

Напомним, гвардии майор Роман Филипов погиб 3 февраля в Сирии. Его штурмовик Су-25 был сбит террористами из ПЗРК. Катапультировавшись, раненый летчик вступил в неравный бой. Будучи окруженным, офицер подорвал гранатой себя и еще нескольких террористов.

Роман Филипов похоронен в Воронеже. У него остались жена и дочь.