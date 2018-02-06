Пилоту присвоено звание Героя России

Майору Роману Филипову, погибшему 3 февраля в Сирии, Президентским указом присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», — говорится в указе, подписанном Владимиром Путиным.

Напомним, что штурмовик СУ-25 ВКС России был сбит 3 февраля в небе над Сирией. Пилоту Су-25 майору Роману Филипову удалось катапультироваться, но затем пришлось вступить в неравный бой с террористами. Чтобы избежать пленения, офицер подорвал себя гранатой.