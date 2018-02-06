Летчика Романа Филипова похоронят в Воронеже

Погибшего в Сирии пилота российского штурмовика Су-25 майора Романа Филипова похоронят в Воронеже. Сегодня стало известно, что тело военного летчика, погибшего 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, доставлено в Россию.

Заместитель руководителя управления по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области Олег Митрофанов рассказал о похоронах пилота. Романа Филипова похоронят 8 февраля на Аллее героев на Коминтерновском кладбище в Воронеже, - сообщает РБК. С 10:30 до 12:00 будет гражданская панихида.

Организацией похорон Филипова занимается Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина. Замначальника академии Александр Нагалин отметил, что панихида может затянуться, поэтому время похорон точно не определено.

Роман Филипов в Воронеже окончил школу № 85. А потом поступил в Краснодарское летное училище.

Заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов, погибший в Сирии, представлен к званию Герой России посмертно.

Родителям и семье геройски погибшего Романа Филипова Министерством обороны будет оказана вся необходимая поддержка и помощь. У пилота остались жена и дочь.