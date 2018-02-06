Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 доставили в Россию

В Россию доставили тело погибшего в Сирии пилота штурмовика Су-25 Романа Филипова. Вместе с телом военного летчика доставлена часть обломков сбитого террористами штурмовика.

Источники РБК в Минобороны и близкий к Администрации президента сообщили, что тело погибшего пилота было доставлено на подмосковный военный аэропорт Чкаловский. Идет оповещение родственников о том, что тело возвращено в Россию.

По некоторым данным, тело российского летчика было привезено в Москву 5 февраля, посредником в получении тела выступила Турция.

По версии группы расследователей ​Сonflict Intelligence Team (СIT), которая отслеживает полеты авиации, тело погибшего летчика могло быть доставлено в Россию самолетом Ил-62.

Российский штурмовик Су-25 сбили боевики в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилот самолета майор Роман Филипов, который выполнял задание по контролю за местностью, катапультировался.

Майор оказался на территории, подконтрольной террористам, около населенного пункта Телль-Дебес. Филипов погиб в неравном бою.

Похоронят Романа Филипова в Воронеже. У майора остались жена и дочь.