Кому нужен этот «Ясный»

Несколько месяцев подряд Балашиха была одной из самых горячих информационных точек России. О городе сообщали много неожиданного и противоречивого. Давайте посмотрим, что происходит в городе и районе сейчас, когда скандалы и разоблачения как будто стихли. Так что время самое удобное.

БОЛЕЕ близкое знакомство с ситуацией показывает, что напряжение в городе осталось, только не всякий это сразу разглядит. И если на поверхности вроде бы всё ровно, то под ковром схватка бульдогов входит в решающую фазу.

Как сообщает издание «Московский монитор», основной, скрытый от взгляда поверхностного наблюдателя мейнстрим Балашихи – это растущая активность некоего Валерия Смирнова. «Не всем в городе знакомо это имя, зато «Ясного» знает практически каждый. Валерий Смирнов, он же «Ясный», – это одно и то же лицо. Местный криминальный авторитет со стажем. «Ясным» он был не всегда. В детстве сверстники кликали его «Девочкой», что никак не помешало разменять уже седьмой десяток».

Становление «Ясного» случилось в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века. У одной из знаковых фигур российской мафии, балашихинского авторитета Сергея Фролова («Фрола»), он считался самым дерзким. Были у «Ясного» и ещё кое-какие качества, но об этом позже. Ответ сам возникнет из контекста.

Между тем возвышение «Ясного» в 1990-х произошло не на пустом месте. Нашлись добрые люди, которые помогли, подсказали.

Главный редактор «Московского монитора» Павел Волошин уже много лет отслеживает события в криминальном мире России. Он утверждает, что в становлении «Ясного» кроется интрига. «Есть версия, и СМИ об этом прямо говорят, что таким добрым человеком оказался бывший начальник Балашихинского РУБОП Виктор Степанов.

Зачем это было нужно ему, остаётся только гадать. Может, в солдатики не наигрался, а может, кино «Крёстный отец» очень любил. Поговаривают также, что «Фрол» оказался слишком самостоятельным и малоуправляемым, поэтому и умер преждевременно. А вот «Ясный»…

Так или иначе, все заметные фигуры криминального мира, стоящие на пути «Ясного», покинули этот мир, не затягивая с интродукцией.









Сначала при странных обстоятельствах умирает правая рука «Фрола» Александр Мизя. Затем Саломатин убивает «Фрола» и сразу же умирает сам. Не зажился и «Фёдор», возглавивший Балашихинскую ОПГ после «Фрола». Его расстреляли у собственного подъезда. Остался только «Ясный»….

Придя к власти, «Ясный» показал всем кузькину мать. Говорят, что он очень жадный. И «коллеги» рангом младше очень возмущались, но некоторые из них скоропостижно ушли из жизни, а других прихватили силовики. И как-то всё согласованно получилось, что у некоторых наблюдателей просто дух захватило.

«Ясный» был неудержим в беспределе, – пишет «Московский монитор», – и всё ему сходило с рук с такой «крышей». Но однажды перегнул палку так, что, несмотря на заступничество «оборотней в погонах», оказался за решёткой. Случилось это после похищения и убийства его коллег по цеху братьев Заторкиных и некоего Котельникова».

Событие оказалось незаурядным по жестокости и организации процесса настолько, что вся округа обалдела. Это происшествие вызвало в районе большой резонанс и породило массу слухов.

Братьев Заторкиных и Котельникова похитили на виду у десятков глаз. К ним подлетела «Волга», и трое в масках с автоматами с криком: «Стоять! Идёт приёмка!» затолкали несчастных в авто и багажник. Затем «Волга» растворилась на улицах города. Родственники похищенных бросились было в РУОП, считая, что это проделки правоохранителей. Но там развели руками.

Похищенных искали несколько дней, пока не обнаружили их изувеченные тела. Причём маскировка безымянной братской могилы оказалась весьма профессиональной. Стало ясно: работали большие мастера своего дела.

Сыщикам удалось раскрутить эту историю. Сначала след подсказала сожжённая «Волга». Выяснилось, что машина была продана за несколько дней до этого члену «бригады» «Ясного». Кроме того, все знали, что у братьев с «Ясным» был конфликт. Очевидцы видели, что сигналы нападавшим подавал человек из «бригады» «Ясного». Да и сами братья Заторкины ранее подчёркивали при случае, что «если с нами что-то случится, то это дело «Ясного».

Не сразу, но «Ясного» всё же арестовали. Его обвиняли в похищении и убийствах братьев Заторкиных, Котельникова, а также в убийстве главы администрации посёлка Салтыкова В. Москальца.

Но осудили за вымогательство. Уже во время судебного процесса открылась ещё одна история с участием «Ясного» и его людей. «Ясный» с такими же «известными на районе» Ловчевым и Коряжным отняли у предпринимателя магазин. (Ловчев – ещё тот фрукт и тоже герой публикаций. Об этом писал «Коммерсантъ») «Ясного» отправили за решётку на 4 года. Главный редактор «Московского монитора» Павел Волошин вспоминает: «Многих тогда удивила лёгкость приговора. Журналисты прямо заявляли, что без вмешательства Степанова и без его связей с силовиками здесь не обошлось. СМИ сообщали, – продолжает Павел Волошин, – что бывший начальник Балашихинского РУБОП В. Степанов навещал «Ясного» в местах отбывания наказания и привозил ему передачи. Вот такие отношения. Не могут они друг без друга. «Ясный» – Степанов, Степанов – «Ясный»! А может, это любовь…»

Потом «Ясный» похожим образом избежал больших неприятностей с убийством предпринимателя Максима Белышева. Киллеры были арестованы и дали показания на «Ясного». О своей роли посредника в передаче оружия и заказа на отстрел Белышева заявил охранник «Ясного» Виктор Щербаков. Должны были быть убиты ещё 8 человек. О причастности «Ясного» к этой истории сообщало РИА.

Но не дремали заступнички. Как сообщает издание «Московский монитор», в дело включился всё тот же Виктор Степанов. «В городе распространились слухи, – рассказывает Павел Волошин, – что «Ясный» объявлен в розыск. Это было сделано, вероятно, для того чтобы выиграть время и успокоить общественность. Расчёт оказался верным, в дело включились могущественные игроки. И несмотря на то что в офисе «Ясного» к тому же было найдено ещё и незарегистрированное оружие, дело развалилось».

Сейчас от «бригады» 90-х «Ясного» в живых только он сам и Алексей Ловчев. Тот самый, что участвовал вместе с «Ясным» в вымогательстве магазина у бизнесмена, о котором мы говорили выше. «Судьба Ловчева, – пишет «Московский монитор», – показательна и непонятна неподготовленному человеку. Как можно, с такой репутацией и побывав в розыске, стать потом депутатом, да ещё возглавить МУП «Управление архитектуры и градостроительства». И потом снова в никуда…».

Сейчас эти люди, «Ясный» и Ловчев, стремятся стать респектабельными джентльменами.

Но прошлое, – как говорит Павел Волошин, – им мешает уже настолько, что «Ясный», к примеру, скрывает его от своих детей. Конечно, он бы сейчас, наверное, хотел в их глазах выглядеть добрым дедушкой-пасечником, но от кровавых мальчиков в глазах никуда не деться. И какой бы смокинг он на себя ни напялил, всё равно «Ясный» он и есть «Ясный».