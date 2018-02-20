ЛУКОЙЛ готовит активы к продаже?

Не так давно глава нефтяной корпорации ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов заявил о том, что компания планирует во второй половине 2018 года начать погашение казначейских акций (акции, которые были выпущены на рынок и куплены обратно). Предполагается, что на эти цели будет потрачено примерно 2-3 млрд. долларов. Однако некоторые эксперты в области экономики считают, что ЛУКОЙЛ, таким образом, просто выводит деньги из страны, и попутно создаёт ажиотаж вокруг своих акций, повышая их стоимость перед продажей.

Так, например, оказалось, что эти 2-3 млрд. долларов предназначаются кипрскому офшору Lukoil Investments Cyprus Ltd. Именно на баланс этой фирмы были переведены бумаги, выкупленные ЛУКОЙЛом еще в 2010-2011 гг. у его прежнего партнера американской ConocoPhillips.

Тогда такое действие объяснялось инвесторам тем, что пускай эти акции будут, что называется, «на всякий случай». Например, для возможного вторичного размещения акций на бирже (SPO) или же для сделок M&A (с целью слияния или поглощения других компаний).

Если говорить о SPO, то в 2013-ом неожиданно появились слухи о том, что «Роснефть» планирует приобрести активы компании Алекперова. Следовательно, чтобы защититься от поглощения и планировалось выйти на SPO – таким образом, количество акционеров ЛУКОЙЛа бы увеличилось, а, следовательно, договориться со всеми стало было существенно сложнее.

Кроме того ЛУКОЙЛ мог бы поучаствовать своими казначейскими акциями в сделке M&A по «Башнефти», но тогда нашёлся более серьёзный игрок в лице всё той же «Роснефти».

В итоге ценные бумаги пролежали без особого дела 7 лет и согласно заявлению первого вице-президента ЛУКОЙЛа Александра Матыцына, компания решила не продавать казначейские акции на рынке и собирается их погасить. В результате чего получается, что потенциальный доход на те акции, которые остались в обращении – растёт. Как итог, в январе акции ЛУКОЙЛ выросли до исторического максимума — 3,866 тыс. руб.

При этом эксперты отмечают, что рост капитализации компании происходит не в связи с какими-то реальными показателями, а за счёт искусственного ажиотажа и спекулятивных ожиданиях инвесторов, но в реальности же, фундаментальные показатели компании стагнируют. Почему? Во-первых, руководители ЛУКОЙЛА заявили, что корпорация в ближайшую десятилетку собирается удерживать добычу нефти в 100 млн. тонн нефти и не увеличивать ее. Во-вторых, ещё в прошлом году компания заявляла о возможной продаже активов. Так, в 2017-ом были слухи, что ЛУКОЙЛ хочет выставить на торги часть своего заправочного бизнеса, а также ищет покупателя на свой Ухтинский НПЗ в Республике Коми.

Поэтому получается довольно любопытная картина. За счёт приобретения казначейских акций компания выводит из России 2-3 млрд. долларов на счёт кипрского офшора, за счёт этого искусственно увеличивает свою стоимость, и одновременно сокращает инвестпроекты, консолидируя все акции в руках нескольких владельцев и не пытаясь их распространить. Всё это напоминает сценарий по которому в своё время ЮКОС, ТНК-BP, «Сибнефть», избавлялись от активов в России за счёт увеличения дивидендов привлекая инвесторов к своим ценным бумагам.

Может быть, и ЛУКОЙЛ собирается продать компанию либо очень крупную долю? Вопрос только кому? Кто из игроков на рынке мог бы приобрести Лукойл? Наверное, только две крупнейшие госкомпании – Роснефть и Газпромнефть. «Роснефть», которая только что осуществила серию успешных сделок по слиянию и поглощению вряд ли готова переварить новую порцию дорогих активов, а вот Газпромнефть в последнее время не отличалась активностью в сфере M&A. Может быть, ждала своего часа? Неслучайно, сейчас компания начала такую мощную кампанию в СМИ с целью укрепить имидж эффективной госкорпорации.