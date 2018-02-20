Минтруд назвал средний размер социальной пенсии с 1 апреля

Министерство труда и социальной защиты России предложило с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9 процента и сообщило, что в результате индексации средний размер этой выплаты составит 9 062 рубля. Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля

В сообщении Минтруда говорится: "В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 255 руб. и после повышения составит 9 062 руб., в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 руб. и 382 руб. и после повышения составит 13 410 руб. и 13 556 руб. соответственно".

Расходы на индексацию с 1 апреля 2018 года на 2,9% размеров пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению, составят 1,07 млрд рублей в месяц.