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Дарт Вейдер готовит тосты для Илона Маска

18 февраля 2018, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Дарт Вейдер готовит тосты для Илона Маска

Нетривиальный дизайнерский ход показал в своем Инстаграме Илон Маск, основатель компании Space X и Tesla. На опубликованном снимке – тостер в виде шлема главного злодея эпопеи «Звездные войны» Дарта Вейдера.

Несмотря на очень скромную подпись под снимком «Мой новый тостер», за сутки пост со злодейским космическим тостером собрал более 800 000 лайков и 20 000 комментариев. Судя по такому ажиотажу, эпическая новинка будет пользоваться большим спросом у поклонников джедайской саги.

Напомним, что в январе этого года Илон Маск продемонстрировал в своем Твиттере «безопасный бытовой огнемет на случай зомби-апокалипсиса», и всего за несколько дней было раскуплено более 20 000 этих приспособлений, хотя цена с учетом пересылки превышала 700 долларов.

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Жителям Москвы пообещали бьющие рекорды морозы

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В Иране потерпел крушение пассажирский самолет, могут быть выжившие

В Иране потерпел крушение пассажирский самолет, могут быть выжившие

В Иране пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в провинции Исфахан.На борту самолета, выполнявшего рейс Тегеран — Ясудж, находились от 60 до 100 человек.

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Электричка сбила ребенка, катающегося с горки в Москве

Электричка сбила ребенка, катающегося с горки в Москве

На Рижском направлении Московской железной дороги чудом удалось выжить ребенку, который сегодня днем вылетел на пути с железнодорожной насыпи. По предварительной информации, он там катался с горки.

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Личность кизлярского стрелка установлена

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который расстрелял людей возле церкви в дагестанском Кизляре, им оказался местный житель, сообщили в Следственном комитете.

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Ди Каприо поделился впечатлениями о морозах в Якутии

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо на странице своего фонда в Instagram написал, что переживает за-за рекордных морозов в якутском селе Оймякон. Там сейчас столбик градусника опускается ниже минус 60 градусов.

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Синоптики рассказали, когда москвичам ждать весны

Синоптики рассказали, когда москвичам ждать весны

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жители Москвы не увидят весну как минимум до Дня метеоролога – 23 марта, хотя и отметил, что какие-либо прогнозы делать еще рано.

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В Кизляре мужчина открыл стрельбу по людям, празднующим Масленицу

В Кизляре мужчина открыл стрельбу по людям, празднующим Масленицу

Мужчина устроил стрельбу по толпе во время празднования Масленицы в дагестанском Кизляре. Погибли 4 человека, еще пятеро ранены. Преступник был ликвидирован. Стрельба велась из охотничьего ружья.

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Денис Гольцов: "Моя задача - вернуться на победную серию"

25 февраля российский супертяжеловес Денис Гольцов проведет бой против болгарского бойца Атанаса Джамбазова. Поединок пройдет в Екатеринбурге и станет вторым главным событием на турнире Russian Cagefighting Championship.

//Новости Гнездо.ру

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МОК сделал заявление по поводу допингового скандала с участием спортсмена РФ

МОК сделал заявление по поводу допингового скандала с участием спортсмена РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно информации о допинге в сборной Российской Федерации на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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СМИ: арестованный во Франции Керимов договорился о покупке банка «Возрождение»

СМИ: арестованный во Франции Керимов договорился о покупке банка «Возрождение»

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Лукашенко рассказал о последствиях украинского конфликта для Белоруссии

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Экс-глава российского керлинга считает, что мельдоний Крушельницкому подмешали

Экс-глава российского керлинга считает, что мельдоний Крушельницкому подмешали

Бывший президент Федерации керлинга России Ольга Адрианова прокомментировала слухи об обнаружении мельдония в допинг-пробе Александра Крушельницкого. Она не верит, что он его использовал.

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Одного из российских спортсменов на ОИ–2018 подозревают в употреблении допинга

Пресс-атташе российской делегации на Играх в Пхёнчхане Константин Выборнов сообщил, что МОК официально уведомил Олимпийский комитет РФ о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов.

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Сторонники Саакашвили проводят митинг за отставку Порошенко в Киеве

Сторонники Саакашвили проводят митинг за отставку Порошенко в Киеве

18 февраля в Киеве начался марш протестующих, требующих отставки президента Украины Петра Порошенко, число участников акции может достигнуть 12 000 человек. Помимо этого, в этот день в Киеве намечены еще 9 акций.

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Дарт Вейдер готовит тосты для Илона Маска

Дарт Вейдер готовит тосты для Илона Маска

Нетривиальный дизайнерский ход показал в своем Инстаграме Илон Маск, основатель компании Space X и Tesla. На опубликованном снимке – тостер в виде шлема главного злодея эпопеи «Звездные войны» Дарта Вейдера.

//Расследования

Командир разбившегося Ан-148 был допущен летной комиссией к рейсу

Командир разбившегося Ан-148 был допущен летной комиссией к рейсу

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" опровергла информацию о том, что командир разбившегося в Подмосковье пасажирского самолета Ан-148 Валерий Губанов вышел в рейс с просроченным медицинским заключением.

//Общество

У православных с 19 февраля начинается Великий пост

У православных с 19 февраля начинается Великий пост

У православных верующих с 19 февраля начинается Великий пост. В воскресенье, 18 февраля, завершается Масленица – Сырная неделя, последняя подготовительная седмица перед началом Великого поста.

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Синоптики прогнозируют морозную погоду в Москве до конца февраля

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У российского керлингиста Александра Крушельницкого, который в паре с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал "бронзу" на Олимпийских играх в Пхенчхане в дабл-миксте, возникли проблемы с допинг-пробой.

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Сотня грузовиков из Украины не может попасть в Россию

Сотня грузовиков из Украины не может попасть в Россию

Около сотни фур скопилось на территории пункта пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка в Харьковской области Украины и не могут попасть на территорию Российской Федерации.

//Общество

В Москве женщина сделала селфи в ванной на телефон и погибла от удара током

В Москве женщина сделала селфи в ванной на телефон и погибла от удара током

Появились подробности гибели в Москве 42-летней женщины, которая сделала селфи на свой мобильный телефон в ванной, и ее убило током. Тело москвичи обнаружил ее сын. Трагедия произошла еще 7 февраля.

//В мире

Сенатор от Крыма заявил об окончании политической карьеры Порошенко

Сенатор от Крыма заявил об окончании политической карьеры Порошенко

Сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил об окончании политической карьеры президента Украины и назвал его предложения нереалистичными и невыполнимыми. «У него мало шансов выиграть следующие выборы».

//Спорт

Родители фристайлиста Миши Гассера год ехали на Олимпиаду на велосипедах

Родители фристайлиста Миши Гассера год ехали на Олимпиаду на велосипедах

На Олимпиаде в Пхенчхане сегодня, 18 февраля, в финале соревнований по лыжной акробатике выступит 26-летний спортсмен из Швейцарии Миша Гассер. Болеть за швейцарского фристайлиста будут его родители.

//Авторы АН

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