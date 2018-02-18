Дарт Вейдер готовит тосты для Илона Маска

Нетривиальный дизайнерский ход показал в своем Инстаграме Илон Маск, основатель компании Space X и Tesla. На опубликованном снимке – тостер в виде шлема главного злодея эпопеи «Звездные войны» Дарта Вейдера.

Несмотря на очень скромную подпись под снимком «Мой новый тостер», за сутки пост со злодейским космическим тостером собрал более 800 000 лайков и 20 000 комментариев. Судя по такому ажиотажу, эпическая новинка будет пользоваться большим спросом у поклонников джедайской саги.

Напомним, что в январе этого года Илон Маск продемонстрировал в своем Твиттере «безопасный бытовой огнемет на случай зомби-апокалипсиса», и всего за несколько дней было раскуплено более 20 000 этих приспособлений, хотя цена с учетом пересылки превышала 700 долларов.