Московских водителей предупредили о повышенной аварийной опасности

В грядущие выходные московских водителей ожидает повышенная опасность на дорогах. В Центре организации дорожного движения призвали автовладельцев временно пересесть на общественный транспорт.

Согласно последней информации, в субботу и воскресенье в городе ожидается снегопад, а также снежные заносы и гололедица. Из-за этого количество аварий в Москве может увеличиться, передает РИА "Новости". Кроме того, использование наземного транспорта, двигающегося по выделенной полосе, и метрополитена позволит сэкономить время – на дорогах могут возникнуть пробки.

Если машину оставить дома невозможно, то водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать необдуманных и резких маневров.