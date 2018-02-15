Google не дает объяснений масштабному сбою в работе YouTube

Граждане России в течение последних суток сообщают о проблемах с доступом к видеохостингу YouTube. Наличие проблемы подтверждают сервисы, отслеживающие работу популярных ресурсов.

Больше всего о сбоях сообщают пользователи в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. При попытках открыть видеозапись возникает черный экран и ролик не загружается.

«На данный момент мы выясняем причину и комментарии пока не даем», – заявили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.