В Крыму наблюдается резкое ухудшение ситуации по бешенству животных

Россельхознадзор обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить все учреждения, подконтрольные Государственному комитету ветеринарии Крыма. Причина – ухудшение ситуации по бешенству животных в регионе.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, бешенство уже охватило 12 районов Крыма, а также такие города, как Судак, Феодосия, Алушта, Ялта, Симферополь и Севастополь, сообщают "Аргументы недели - Крым".

Если в 2014 году в республике было зарегистрировано лишь семь вспышек бешенства, то в 2017 – уже 26 вспышек, при этом одна из заболевших, которую покусала кошка, скончалась.

Россельхознадзор полагает, что одной из причин распространения бешенства в Крыму могла быть недоработка со стороны учреждений, подконтрольных Государственному комитету ветеринарии региона, которым руководит хорошо известный крымчанам Валерий ИВАНОВ.

«Вскрыты факты составления подложных актов вакцинации несуществующих животных, а также животных с несуществующими владельцами. Зафиксированы факты фиктивной вакцинации, а также сомнительные акты о сверхработе по вакцинации огромного количества животных одним ветеринарным специалистом в один рабочий день», – отмечают в Россельхознадзоре.

Также обеспокоенность вызывает работа региональной государственной ветеринарной лаборатории Крыма, которая, ведет диагностическую работу с возбудителем бешенства без необходимых лицензий, но в рамках государственного задания.

В этом случае может иметь место неправомерное использование средств бюджета Крыма в течение длительного срока с получением заведомо недостоверных результатов, полагает ведомство.