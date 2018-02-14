Власти разрешили дачникам бесплатно пользоваться подземной водой

Некоммерческие объединения дачников освободят от пошлины при получении лицензии на пользование подземными водами. Соответствующий закон принят Государственной думой в третьем чтении.

Такой льготный режим будет действовать до 1 января 2020 г. Затем предусматривается, что за предоставление подобных лицензий будет взиматься госпошлина в размере 7,5 тыс. руб. По мнению авторов законопроекта, инициатива должна стимулировать дачников к получению лицензий.

Лицензия не требуется для добычи воды в объеме менее 100 кубометров с глубины до 30 метров, сообщает ТАСС.