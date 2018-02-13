Детям погибших при крушении Ан-148 москвичей положены регулярные выплаты
13 февраля 2018, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]
Детям, которые живут в Москве и лишились в результате авиакатастрофы 11 февраля родителя, ежемесячно будут дополнительно начислять 13 тысяч рублей. Об этом решении московского правительства сообщается на сайте мэрии.
В результате крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье погиб 71 человек, из них 11 - жители Москвы.
Семьям погибших москвичей окажут материальную помощь. Размер единовременной выплаты составит миллион рублей. Родственникам и близким погибших компенсируют расходы, связанные с пребыванием в Москве. В организации погребения семьям окажет помощь городское бюджетное учреждение "Ритуал".