В Подмосковье откроются рестораны для птиц

В подмосковных Химках в парке им. Толстого 17 февраля откроются первые рестораны для птиц. Пернатых там будут угощать бургерами из семечек с салом и коктейлями из рябины, передает «Подмосковье сегодня».



Всероссийская акция «Покормите птиц зимой» проходит с 2002 года и ежегодно становится не только экологическим мероприятием, но и ярким культурным событием Московской области. Меню для птиц было разработано специалистами-орнитологами.

«Все блюда имеют не только экологичный и обогащенный витаминами состав, но и оригинальное исполнение: бургер из семечек с салом, салаты из сушеных ягод, зерновые снеки и другие не менее питательные лакомства, необходимые птицам в зимнее время года», - рассказали организаторы.