Россельхознадзор запретил ввоз яблок из Белоруссии

Россельхознадзор - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору - запретит ввоз на территорию России белорусских яблок. Эксперты Россельхознадзора в период с 1 по 9 февраля провели проверочные мероприятия в отношении 84 предприятий-производителей свежих яблок и огурцов в Беларуси, осуществляющих поставки в Россию.

По результатам проведённых мероприятий Россельхознадзор запретил к ввозу свежие яблоки с 31 предприятия-производителя, что составляет 37 % от общего количества проинспектированных предприятий.

На сайте ведомства указан и список из 22 белорусских компаний, у которых отсутствуют остатки яблок в хранилищах складских помещений.

В целях недопущения ввоза в Россию сельхозпродукции из стран, попавших под ограничения, установленные Президентом РФ и Правительством РФ, Россельхознадзор запрещает ввоз яблок с 14 февраля 2018 года до результатов экспертных переговоров с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.