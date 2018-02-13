Россельхознадзор запретил ввоз яблок из Белоруссии
13 февраля 2018, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
Россельхознадзор - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору - запретит ввоз на территорию России белорусских яблок. Эксперты Россельхознадзора в период с 1 по 9 февраля провели проверочные мероприятия в отношении 84 предприятий-производителей свежих яблок и огурцов в Беларуси, осуществляющих поставки в Россию.
По результатам проведённых мероприятий Россельхознадзор запретил к ввозу свежие яблоки с 31 предприятия-производителя, что составляет 37 % от общего количества проинспектированных предприятий.
На сайте ведомства указан и список из 22 белорусских компаний, у которых отсутствуют остатки яблок в хранилищах складских помещений.
В целях недопущения ввоза в Россию сельхозпродукции из стран, попавших под ограничения, установленные Президентом РФ и Правительством РФ, Россельхознадзор запрещает ввоз яблок с 14 февраля 2018 года до результатов экспертных переговоров с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.