Трудовые мигранты из Украины работали в Евпатории нелегально

Нелегальных трудовых мигрантов из Украины нашли сотрудники Погрануправления ФСБ на строительстве объекта Федеральной целевой программы в Евпатории.

Как сообщили в ведомстве, в поселке Новоозерное, на территории детского сада «Якорек» трудились 36 граждан Украины. Иностранцы работали, не имея на руках соответствующего трудового патента и разрешительных документов от подрядчика на предоставление жилого помещения, пишут "Аргументы недели - Крым".

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по статье о незаконном осуществлении иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ. Кроме того, 18 человек были наказаны за нарушение режима пребывания в Российской Федерации.

Однако позже выяснилось, что нарушения были устранены частично. По решению Евпаторийского городского суда 23 украинца снова привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы страны и закрыли для них въезд в Россию на пять лет.

ООО «Западная строительная компания», которое допустило привлечение нелегальных трудовых мигрантов к работе на объекте ФЦП, также может быть привлечено к ответственности. Предприятию грозит штраф от 250 тысяч до 800 тысяч рублей.