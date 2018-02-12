Синоптики пообещали снегопады до весны

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сделал для жителей столицы неутешительное заявление. Согласно последней информации, снегопады в городе продлятся до весны.

По словам Бирюкова, каждый день на территории Москвы выпадает от 1 до 3 сантиметров снега и, вероятно, подобная ситуация сохранится до марта, передает издание "Известия". Он также отметил, что в начале февраля 2018 года был зафиксирован самый интенсивный снегопад за последнее столетие.

Заммэра столицы отметил, что жители города оказались очень сознательными и отказались от использования личного транспорта, когда коммунальным службам было необходимо очистить Москву от снега.