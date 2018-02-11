МЧС опубликовало список пассажиров разбившегося Ан-148 в Подмосковье

На сайте МЧС России опубликован список пассажиров, находившихся на борту самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившегося в воскресенье, 11 февраля, днем в Раменском районе Подмосковья.

Пассажиры:

АНОХИН Виктор

АНОХИНА Зоя

ДМИТРИЕНКО Юлия

ГАХРАМАНОВ Намиг

КАРПУШКИН Анатолий

КАРПУШКИНА Татьяна

КИСЕЛЕВА Екатерина

КЛАЕВ Юрий

КОЛОДЕЗНЫЙ Анатолий

КОРОТКОВ Евгений

КОВЧУГА Людмила Сергеевна

ЛЕОНОВА Ольга

ЛЕВАНОВ Евгений (ребенок)

ЛЕВАНОВ Евгений (1979 г.р.)

СЕРГОШКО Александр

СЕВОЯН Варсик

СИНИЦИНА Татьяна

ВЕДЯКИНА Мария

АКНАЗАРОВ Тамерлан Турибекович

АЛЕКСАНДРОВ Илья

АЛЕКСЕЕНКО Крискентия Николаевна

БОЙКОВА Екатерина Михайловна

БУЛАТОВА Лилия

ВЕДИБОРЕНКО Илья Владимирович

ГАУСС Альфия Акзамовна

ГРАЧЕВ Алексей Евгеньевич

ДРИШОВА Ирина

ГРОМОВ Игорь

ДАВЫДОВА Елена Васильевна

ДОЛБИН Виктор

ДРАГИНА Маргарита

ИВАНОВ Вячеслав Анатольевич

ИЛЬИНОВ Евгений

КАЛАШНИК Марина Александровна

КАРМАЛЕЕВ Борис Александрович

КОЗУПИЦКАЯ Антонина Ивановна

КРАСОВА Надежда (ребенок)

КРАСОВА Оксана

ПУРЕПОВ Олег

МАЧНЕВА Светлана

МЕЩЕРЯКОВА Наталья

МОМЗИКОВА Кристина

НАЗАРОВ Максим

НАСЫРОВА Екатерина Павловна

НИКИТЕНКОВА Галина

НИКИТЧЕНКО Алексей

НИКОЛАЕНКО Любовь

НОРМАНТОВИЧ Александр

НОРМАНТОВИЧ Владимир

ПАНЧЕНКО Сергей

ПОЛЕТАЕВ Илья Сергеевич (ребенок)

РАДЧУК Инна Евгеньевна

РЕМАРЧУК Владимир

СОН Ульяна

СТАВСКИЙ Илья

ТОЛКАЧЕВ Вячеслав

ТОЛКАЧЕВ Иван Владимирович

ТОЛКАЧЕВА Любовь

ТОЛМАСОВА Дарья

ТУЛЬКУБАЕВ Фиргат Ринатович

УРАЗАЕВА Марина

УСАЧЕВ Владимир Павлович

ХОХЛОВА Ольга Анатольевна

ЦИГИЧКО Ольга

ЯМАЕВ Юрий

Ранее были названы имена членов экипажа Ан-148. В настоящее время в Домодедово работает оперативный штаб. Открыта горячая линия: 8-800-775-17-17 и 8-495-644-40-66.

На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа Самолет Ан-148, вылетевший рейсом 6W703 Москва (Домодедово) – Орск, пропал с радаров, перестал выходить на связь вскоре после вылета. Обломки самолета найдены возле деревни Аргуново в Раменском районе Подмосковья.

По сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. Как установлено прокуратурой, через четыре минуты.