Названы имена членов экипажа разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148

В результате авиакатастрофы, которая в воскресенье, 11 февраля, произошла в Подмосковье, по предварительным данным, погиб 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Командир самолета Ан-148, упавшего в Раменском районе, — Валерий Губанов, второй пилот — Сергей Гамбарян, техники — Андрей Рябинин и Олег Сергеев.

Стюардессы — Анастасия Славинская и Виктория Коболь (или Коваль), - передает РЕН-ТВ.

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс рейс номер 6W 703 Москва (Домодедово) – Орск, перестал выходить на связь почти сразу после вылета и пропал с экранов радаров. Обломки воздушного судна обнаружены в Раменском районе Московской области.

Всего на борту находился 71 человек. По предварительной информации, выжить не удалось никому.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна. По факту крушения пассажирского самолета возбуждено уголовное дело.

Психологи МЧС России готовы оказать поддержку родственникам и близким погибших пассажиров самолета АН-148. Номер телефона «горячей линии» назвал Центр экстренной и медицинской помощи Министерства ЧС - 8-800-775-17-17.

Соболезнования родным и близким погибших выразили Владимир Путин, Сергей Собянин.