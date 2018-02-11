Эксперты сообщили о преимуществах жизни одиноких людей

Специалисты утверждают, что люди без пары имеют гораздо больше преимуществ, чем те, кто живет с женой или с мужем. Люди без пары обычно имеют больше друзей в соцсетях и более активно с ними общаются.

Как считают психологи, друзья, которые не связаны с семьей, важны для хорошего настроения, особенно в старшем возрасте.

Не имеющие пары люди имеют больше возможностей следить за своей внешностью, заниматься спортом, пишет The Independent.

Также у одиноких людей больше времени остается на творческое развитие своей личности. Незамужние и неженатые более мотивированы к получению образования и быстрее продвигаются по карьерной лестнице.