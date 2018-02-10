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Чайка поручил проверить роскошные особняки дагестанских чиновников

10 февраля 2018, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Чайка поручил проверить роскошные особняки дагестанских чиновников
kremlin.ru

Генпрокурор России Юрий Чайка в ходе совещания в Махачкале поручил органам прокуратуры разобраться, на какие средства построены "самые большие дома", принадлежащие, по его словам, республиканским чиновникам.

Причем часто эти дома расположены в водоохранной зоне, указал прокурор. Чайка призвал местных прокуроров внимательно следить за соблюдением чиновниками запретов и ограничений и контролировать их расходы. Юрий Чайка рекомендовал обратить особое внимание на сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупционным рискам. Это, в первую очередь, деятельность ведомств, ответственных за регистрацию выделяемых или приобретаемых участков земли.

Ранее в Махачкале были задержаны бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его бывших заместителя – Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также возглавлявший министерство образования и науки республики Шахобас Шахов. В тот же день их доставили в Москву. Сейчас они находятся под арестом. Бывшие чиновники обвиняются в хищении денег из бюджета.

Юрий Чайка представил коллективу прокуратуры республики нового руководителя. Главой ведомства стал Денис Попов, чей стаж работы в структуре превышает 20 лет. 

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