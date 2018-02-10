"Карина! Зря вы это все затеяли", Садальский обратился к дочери С.Мишулина

Известный светский сплетник Станислав Садальский не остался в стороне от скандала о внебрачном сыне Спартака Мишулина. В своем микроблоге он опубликовал фотографии актера Театра российской армии Тимура Еремеева и обратился к дочери известного актера: «Карина! Зря вы это все по новой затеяли. Не успев обрести, вы потеряли брата. Кстати, очень похожего на отца. Невозможно, увидев лицо Тимура (если была любовь к отцу) отвергнуть этого человека. Он-копия»

Пользователи взорвались, и, как водится, разделились кто «за» и «против». «Я бы сказала, что сын больше похож на отца, чем дочь», «Не понимаю, что они устроили истерику, он же ничего у них не просит и на наследство не претендует. А так у нее будет брат!» - написали одни подписчики. «Карина сказала "не екнуло", так что имеет право. Пора послать всех этих самозванцев, как там в Москва слезам не верим, чтобы что-то получить, надо это заслужить», - спорят с ними другие.

Но больше всего пользователей задело истеричное интервью дочери Спартака Мишулина, в котором она скатилась до угроз и шантажа. «На нашей стороне правда, я это знаю. Но если мы не сможем ее доказать, я реально говорю, у меня просто желание наложить на себя руки, потому что я не вижу тогда смысла в этой жизни" – сказала Карина в эфире. «Поглядев на двух истеричек, понимаешь «леваки» Спартака Мишулина. Отдушина нужна была человеку. И понятно почему не признал сына. Характера не хватило. Давление было сильное», - выразила чисто мужскую точку зрения одна из участниц дискуссии.

Сейчас, как мы писали ранее, вдова и дочь Спартака Мишулина отказываются верить ДНК-исследованию, считают заявление о том, что у актера есть внебрачный сын, наглой клеветой. Защитить честь и достоинство своего мужа и отца женщины потребовали через суд и согласны даже на эксгумацию тела.

Пользователи Рунета считают, что женщины хватаются за соломинку и готовы осквернить могилу народного артиста, лишь бы не признавать очевидные факты. «А после эксгумации она со своей матерью скажет, что им труп подменили?!?!", - вопрошают фолловеры.

Но, пожалуй самый разумный комментарий в этом скандале прозвучал так: «Все мы не безгрешны, но надо достойной выходить из сложившейся ситуации, не надо озлобляться, мы не можем нести всю ответственность за поступки своих родителей. Появились братья или сестры, ну и славно, живите в дружбе и в счастье».