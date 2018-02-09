Известного актера эксгумируют, вдова и дочь отказываются верить ДНК-исследованию

Вдова и дочь народного артиста Спартака Мишулина отказываются верить ДНК-исследованию, считают заявление о том, что у актера есть внебрачный сын, наглой клеветой. Защитить честь и достоинство своего мужа и отца женщины потребовали через суд и согласны даже на эксгумацию тела.

Первое заседание суда так и не смогло дать ответ на вопрос: является ли актер Театра российской армии Тимур Еремеев незаконнорожденным сыном народного артиста СССР Спартака Мишулина или же самозванцем? «Мы говорим о том, что наличие второй семьи и жизнь на две семьи — это порочащие сведения», заявил адвокат семьи известного артиста.

Как сообщил Тимур Еремеев, его мать познакомилась со Спартаком Мишулиным во время съемок в Вологде, влюбилась и родила сына. Их роман, якобы, продолжался 30 лет, но документально подтвердить это незаконнорожденный сын так и не смог, пишут «7Дней».

Чтобы защитить честное имя отца, его дочь согласилась на исследование ДНК Спартака Мишулина и Тимура Еремеева. Результат шокировал всех – вероятность, что они отец и сын 99,99%. "Это было очень страшно. И то, что пережила моя мама, когда она кричала, что я не лягу с ним в одну могилу, — говорит Карина. — На нашей стороне правда, я это знаю. Но если мы не сможем ее доказать, я реально говорю, у меня просто желание наложить на себя руки, потому что я не вижу тогда смысла в этой жизни".

Позже все же выяснилось, что ДНК Спартака Мишулина эксперты якобы каким-то чудом выделили из пролежавшего 12 лет в подвале концертного костюма Карлсона. Этот сомнительный анализ не устраивает семью Мишулина и теперь женщины требуют уже назначить судебную экспертизу и даже готовы пойти на эксгумацию тела известного актера.