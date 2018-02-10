Повышение цен на алкоголь, табак, бензин, автомобили и ювелирные товары в России

Президент страны подписал указ о повышении акцизных ставок. Согласно документу, в России акцизные сборы будут повышены на алкоголь, табачные изделия, легковые машины, бензин и ювелирные изделия, а значит в ближайшее время цены на эти товары вырастут.

На нефть устанавливается акциз, равный 55 рублям за тонну, на автомобильное топливо - от 455 до 585 рублей. На автомобиле с двигателем до 2.5 литров – 10%, акциз на этиловый спирт возрастет до 12 рублей за литр, на алкогольную продукцию - 84 рубля. Эксперты считают, что все бремя акцизного сбора продавцы переложат на кошелек покупателей, а значит в ближайшее время стоит ожидать повышение розничной цены на эти виды товаров.