Почему для решения проблемы мигрантов требуется холодная голова

Мигранты и Москва – это практически слова синонимы в умах многих граждан. На прошедшем круглом столе в Московском Доме Национальностей посвященному проблемам мигрантов и их адаптации в российском обществе, обсудили вопросы по характерным негативным моментам, связанными с национальными конфликтами, пытаясь определить пути решения возникающих проблем.

Проблема мигрантов возникла после распада СССР, однако особая тенденция притока дешевых рабочих рук из стран Средней Азии и Закавказья появилась в конце 90-х годов. При этом Россия находится в первой пятерке стран, куда более охотно едут мигранты, наравне с такими странами как США или Канада. В отличии от западных стран, в России нет такого сурового отбора, поэтому на заработки приезжают люди зачастую без какой-либо квалификации, образования или даже малейших знаний русского языка.

По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова: «Сейчас собрались представители национальных диаспор, есть люди от националистов, которые озвучат свои мнения, поэтому у нас тут нет конфликтов. Хотелось бы, по результатам круглого стола, найти общие точки соприкосновения и прийти к общему мнению, с которым мы уйдем отсюда». И это действительно прогресс, когда большое количество представителей различных национальностей и тех людей, которые друг друга ненавидели еще несколько лет назад, собираются вместе. Проблема социализации и адаптации мигрантов затрагивает многочисленные сферы общественной жизни, не только политику. Экономика, культура, социум, криминогенная обстановка – все это те аспекты, которые так или иначе касаются этого обширного вопроса и требуют скорейшей реализации.









Однако выступления представителей националистов были не так сдержаны, как того хотелось бы от круглого стола. «Я не хочу, чтобы через 50 лет в России из-за огромного притока мигрантов образовался халифат или еще что-нибудь, что будет нужно приезжим, коих в последствии будет больше, чем русских!», - в сердцах сказал один из ярких представителей националистов Алексей Абанин. И это действительно может быть проблемой. По его словам, за последние 15 лет в Россию лишь только официально приехало более 15 миллионов мигрантов, убыло немногим более 10 миллионов. Помимо официальной статистики, есть также и то, что пограничные службы никак не могут контролировать: провоз мигрантов в контейнерах по морю, ж/д путям, автотранспортом в качестве багажа, пересечение малоохраняемых участков границы - такие случаи просто не поддаются никакой статистике.

Многочисленные представители национальных диаспор, ученых и деятелей культуры стали приводить доводы необходимости находить точки соприкосновения, решать вопрос путем общественных мероприятий для русских и мигрантов, повышать роль ВУЗов в решении вопроса адаптации, брать и использовать успешные модели работы в Европе. Возник спор, который вышел из-под контроля и затих лишь под конец круглого стола. И тем не менее, его результатом стал некий компромисс.









Проблемы миграции в России решаются на законодательном уровне. В 2014 году был принят ряд законов, изменяющих порядок нахождения в РФ иностранцев. Некоторые из них уже сейчас работают в полной мере: тесты на знание русского языка, въезд по загранпаспорту, выросли пошлины на оформление документов в ФМС, появился патент на работу, ужесточаются наказания за использование нелегальной рабочей силы.

Стоит упомянуть о том, что целый комплекс мероприятий должен помочь интегрировать в общество иностранцев, узаконить их нахождение, а также стимулировать россиян к работе в России, вкладывая свой опыт и профессионализм в развитие экономики и культуры страны.