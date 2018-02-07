Актер и педиатр передали лоты для благотворительного аукциона в Челябинске

Барометр и книга будут разыграны на аукционе среди гостей V Ежегодного благотворительного вечера «Добрые сердца» 16 февраля в отеле Radisson blu. Организованного фондом фонд «Родная»

Актер, театральный режиссер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис известен зрителям по фильмам «Ледокол», «Битва за Севастополь», «Как я провел этим летом». Он предложил для аукциона барометр со своим автографом:

– Приветствую всех участников благотворительного вечера «Добрые сердца»! Желаю всего хорошего и дальнейшего принятия участия в таком замечательном мероприятии, – говорит актер в видеообращении, опубликованном на странице youtube фонда «Родная».

Знаменитый педиатр Андрей Продеус передал для аукциона свою книгу «Доктор прописал любовь»:

– Здоровья и Доброго сердца! Для фонда «Родная», – написал доктор на первом развороте книги и поставил автограф. Врач-педиатр, иммунолог Андрей Петрович Продеус известен как участник телепроекта «Жить здорово!» на Первом канале и автор книг по детскому здоровью.

Добавим, V Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца» пройдет в отеле Radisson Blu 16 февраля. В рамках мероприятия известные представители политической и бизнес-элиты выйдут на сцену в качестве певцов, танцоров, иллюзионистов, чтобы привлечь внимание общественности к помощи тяжелобольным детям.

Генеральным спонсором мероприятия выступает отель Radisson Blu. Официальный спонсор – сеть стоматологических клиник «ВитаСмайл». Партнеры: сеть медицинских центров косметологии «Jeternel», ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и компания «Окна Оптима». Beauty-партнеры – дом моды «Фортуна», школа танцев «Вероника», салон красоты «Апрель». Типография проекта – Челябинский Дом печати.

Информационную поддержку мероприятия осуществляет медиахолдинг «Гранада Пресс».

Билеты на вечер «Добрые сердца» можно заказать по телефону 8-800-300-7474 (от 5000 рублей).