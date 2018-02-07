Срок действия скидки на оплату штрафа ГИБДД может быть продлен

В стадии экспертизы сейчас находится законопроект, позволяющий нарушителям ПДД продлить льготный период оплаты штрафа в случае, если извещение пришло позже установленного срока.

Сейчас наказанные водители могут оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления о наложении штрафа. Однако работа почтовой службы зачастую не столь оперативна, как хотелось бы. В связи с этим Конституционный суд РФ в декабре 2017 вынес постановление об изменении порядка оплаты штрафов со скидкой в случае, если извещения были доставлены с задержкой.

Согласно этому законопроекту, продление срока льготной оплаты штрафа за нарушение ПДД будет действовать в случае, если извещение было направлено нарушителю заказным письмом и пришло по адресу после истечения двадцати дней с момента вынесения постановления. Для восстановления льготного периода водителю нужно будет обратиться в суд или ГИБДД.