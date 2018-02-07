Пилот второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова

Пилот второго штурмовика Су-25, выполнявшего задание в Сирии 3 февраля, рассказал, как прикрывал майора Романа Филипова. Задание выполняли в паре. Филипов был командиром, ведущим. Пара штурмовиков ВКС России выполняла облет в зоне деэскалации "Идлиб".

Боевикам удалось подбить первый Су-25, который пилотировал роман Филипов, из переносного зенитного ракетного комплекса. Ракета попала в правый двигатель.

Пилот ведомого Су-25 заметил и предупредил майора: "По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!" Роман отвечал спокойно: "Да, вижу!" И вскоре сообщил, что в него "попали". Вскоре командир отдал приказ: "Вызывай ПСО… (поисково-спасательный отряд)".

Филипов приказал летчику второго штурмовика "уходить в облака". В интервью газете "Красная звезда" пилот рассказал, что пытался ударами с воздуха отогнать террористов.

Филипов катапультировался, но попал в окружение террористов. Боевики пытали взять его в плен. Майор подорвал гранату. Он погиб в неравном бою.

По словам второго пилота, он всегда "прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой". "Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля", - рассказал летчик.

Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Его похоронят завтра в Воронеже. У майора остались жена и дочь.