Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о предстоящих кадровых перестановках в руководстве "АвтоВАЗа". Корпорацией руководит Николя Мор. По словам Чемезова, решение есть, и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения (регион Евразия) Renault.

Мор с 1 января занимает должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault.

По словам Чемезова, глава "АвтоВАЗа" будет сменен ввиду назначения Николя Мора руководителем регионального подразделения Renault, кандидатуру нового руководителя предложат французы, - сообщает РИА Новости.

Источник РБК и "Ростехе" сообщил, что дата смены гендиректора АвтоВАЗа неизвестна.

Николя Мор был назначен на должность президента "АвтоВАЗа" в апреле 2016 года. С июня 2016 года входит в совет директоров компании. В 2014 году Мор являлся управляющим директором Groupe Renault Romania и генеральным директором Automobile Dacia.