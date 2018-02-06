Дело "трезвого мальчика" могут отправить на доследование. Шестилетнего ребенка во дворе дома в подмосковной Балашихе сбила Ольга Алисова. Алеша Шимко скончался. Широкий общественный резонанс дело получило после того, как судмедэксперт в заключении признал в крови малыша содержание алкоголя.

15 ноября 2017 года суд приговорил Алисову у трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Суд также постановил взыскать с нее в пользу отца мальчика 2,5 млн рублей компенсации морального вреда и расходы на похороны ребенка — 61,5 тысячу рублей. Защита Алисовой подала апелляцию на решение суда, как и отец погибшего мальчика.

Рассмотрение апелляций на приговор по делу, которые поданы как от потерпевшей, так и от обвиняемой стороны, в ближайшее время начнется в Мособлсуде, - сообщила "Газета.Ru". Ольга Алисова требует признать трагедию несчастным случаем и отменить приговор. Отец Алеши Шимко намерен добиться более сурового наказания. По данным издания, суд может отправить дело на доследование.