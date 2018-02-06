Гражданам России позволили опаздывать на работу

Заместитель главы Роструда Иван Шкловец обрадовал россиян. Оказалось, что опоздание гражданина на работу из-за неблагоприятных погодных условий не может повлечь за собой дисциплинарную ответственность.

Шкловец подчеркнул, что работодатель обязан попросить у опоздавшего сотрудника письменное объяснение. Если причина, указанная в бумаге, является уважительной, то наказание назначать нельзя, передает kp.ru.

Руководителям следует учитывать, что плохая погода и перебои в работе общественного транспорта считаются обстоятельствами, которые не зависят от человека, вследствие чего он не может быть оштрафован или наказан любым другим образом, отмечает ТАСС.

Россиянам, однако, советуют заранее изучать прогноз погоды, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.