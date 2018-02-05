В Шереметьево таксисты из-за снегопада задирают цены

В Москве в аэропорту "Шереметьево" из-за непогоды задерживаются вылеты и прилеты. Несколько рейсов в понедельник, 5 февраля, вообще отменены. Неудобства испытывают пассажиры. Одна из пассажирок оказалась в "Шереметьево" 4 февраля.

По словам женщины, в аэропорту скопилось большое количество пассажиров. Люди по несколько часов не могли выехать из воздушной гавани. Все сервисы для заказа такси сообщали об отсутствии свободных машин. Около стоек такси выстроились огромные очереди. А таксисты взвинтили цены за поездку и просили за 20 минут поездки от восьми тысяч рублей, - сообщает URA.RU.

Женщина рассказала, что ей надо было вчера приехать из Екатеринбурга в Москву. Вылет первого рейса она ожидала в столице Урала пять часов. Но его отменили. Пассажирке удалось приобрести билет на другой, ближайший рейс. По прилету в Москву девушка озадачилась вызовом такси. Около аэропорта таксисты просили за поездку до Москвы от 8 до 10 тысяч рублей (обычно такой маршрут стоит от 600 до 1000 рублей).

За минувшие выходные в столице выпало 122% месячной нормы снега. Для февраля это — 36 миллиметров. За выходные выпало 44 миллиметра.